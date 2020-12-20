DHA

Yangın, saat 16.00 sıralarında Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. İlçede 9 katlı apartmanın 4'üncü katındaki bir dairenin oturma odasında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre, kısa sürede büyüyen alevler, üst daireye de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Binadan çıkarken dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, 2 evde maddi hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen 2 kişinin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Ekipler, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlattı.