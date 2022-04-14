9 milyon TL'lik vurgun! İşte istenen ceza! 0:00 / 0:00

DHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bireysel emeklilik firmasında çalışan Murat İnce ile eşi Buse İnce, müşterilerine çalıştıkları firmanın içerisinde fon alarak parayı yatırım şeklinde değerlendirdiklerini söyleyerek para topladı.

LÜKS HAYATLARINI PAYLAŞTILAR

DHA'da yer alan habere göre bu sırada sosyal medya hesaplarından lüks yaşamlarını paylaşan çift, bir süre sonra telefonlarını kapatarak ortadan kayboldu. Yatırım yaptığını düşünen müşteriler, dolandırıldıklarını anlayınca polise başvurdu.

BİRİ TUTUKLANDI DİĞERİ TUTUKSUZ YARGILANIYOR

Polis ekipleri, Murat ve Buse İnce'yi takip ederek, 13 Ağustos 2021'de Bolu'da yakalayarak gözaltına aldı. Aynı gün Kocaeli'ne getirilen çift emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Murat İnce tutuklanırken, Buse İnce ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

9 MİLYONLUK VURGUN

Müşterilerinden aldıkları paralarla lüks içerisinde yaşayan çift hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Çift hakkında şikayetçi olan toplam 21 mağdurun isminin geçtiği iddianamede, çiftin mağdurlardan bazıları ile uzun süreli ilişkileri sebebiyle güven ilişkisi sağladıkları, bazı müştekilere ise yaptıkları yatırımın geri dönüşü olarak çeşitli miktarlarda para göndererek güven kazandıkları belirtildi.

21 MÜŞTEKİNİN PARASINI İÇ ETTİLER

İddianamede, çiftin yaptığı para transferlerini inceleyen bilirkişi, 21 müştekiden dövizler de dahil edildiğinde toplamda 15 milyon 813 bin 635 TL para toplandığını, bu paranın 7 milyon 241 bin 179 TL'lik kısmını müştekilere geri gönderildiğini, 5 milyon 930 bin 811 TL, 68 bin dolar (998 bin 764 TL) ve 138 bin euro (2 milyon 202 bin 422 TL) olmak üzere toplamda 9 milyon 131 bin 997 TL'lik kısmının ise şüpheliler tarafından kendi hesaplarına geçirildiğini belirledi.

1 KİŞİ PARASINI İKİYE KATLADI

İddianamede, yapılan soruşturma kapsamında müştekiler arasındaki M.Z.'nin yatırdığı parayı 2 katı olarak geri aldığı bilgisi de yer aldı. Bilirkişi tarafından hazırlanan rapora göre, M.Z. ile Murat İnce arasında gerçekleşen 4 para transferi işleminde, M.Z. toplam 500 bin 674 TL gönderdi, Murat İnce ise karşılığında 1 milyon 58 bin 905 TL verdi..

1 KİŞİNİN TOPLAM İŞLEM HACMİ 9 MİLYON TL'Yİ BULDU

Müştekiler arasında bulunan M.B.'nin kendi şahsi hesabı ve yönettiği şirketin hesabından gerçekleştirdiği çok sayıda para transferi işleminin toplam hacmi 9 milyon TL'ye ulaştı. Murat İnce ile arasında sürekli para alışverişi gerçekleşen M.B., bilirkişi raporuna göre 632 bin 895 TL zarar etti.

KARDEŞLER 846 BİN TL ZARARDA

Murat İnce'den şikayetçi olanlar arasında bulunanlardan O.B. 1 milyon 50 bin TL, kardeşi Y.B. ise 1 milyon 15 bin TL para yatırdı. Birlikte yönettikleri şirketin hesabından da 1 milyon 150 bin TL para yatıran kardeşler, toplamda 3 milyon 215 bin TL para gönderdi. Bu paranın 2 milyon 370 bin TL'sini geri alan kardeşler, 846 bin TL zarar etti.

PARAYI BAHİS SİTELERİNE YATIRMIŞ

İddianamede Murat İnce'nin hesaplarında yapılan incelemelere de yer veren savcı, müştekilerden alınan paraların Murat İnce'nin çalıştığı şirket bünyesinde yatırım amacıyla değerlendirildiği söylense de aslında bu paraların çok sayıda bahis sitesine yatırıldığının belirlendiği ifadelerine yer verdi.

İFADELERİNE İTİBAR EDİLMEDİ

İddianamede çiftin ifadelerine de özet olarak yer verildi. Buse İnce'nin ifadesinde hesabına gönderilen paralardan haberinin olmadığını söylediği, Murat İnce'nin ise paraları borsada ve kripto para piyasasında değerlendirdiğini söylediği belirtildi. Çiftin ifadelerinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirten savcı, ifadelere itibar edilmemesi gerektiğine kanaat getirdi. Ayrıca, Murat İnce'nin çalıştığı sigorta şirketinin avukatı, şüphelinin görevi itibariyle böyle bir para alışverişi yapma yetkisinin bulunmadığına dair belgeyi dosyaya sundu.

"EYLEM VE FİKİR BİRLİĞİ İÇİNDELER"

Şikayetçi beyanları, bilirkişi incelemeleri ve tüm delilleri birlikte inceleyen savcı, "Şüphelilerin eylem ve fikir birliği içerisinde aslında gerçekleşmeyen bir şeyi gerçekmiş gibi göstererek hile ile müştekilerden haksız menfaat temin etmek suretiyle üzerlerine atılı suçu işledikleri anlaşılmıştır" ifadelerini kullanarak kanaatini belirtti.

85 YILDAN 357 YIL 6 AYA KADAR CEZA İSTENDİ

Çift hakkında hazırlanan iddianame, Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlerleyen günlerde başlayacak olan mahkemede Murat İnce ve eşi Buse İnce, 'Zincirleme şekilde kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçunu işledikleri iddiasıyla 5 yıldan 17 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle 21 kişiyi mağdur etmekten 105 yıldan 357 yıl 6 aya kadar hapisle yargılanacak.