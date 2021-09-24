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ABD'de markete silahlı saldırı: 1 ölü, 14 yaralı

ABD'nin Tennessee eyaletinde yer alan Memphis kentinde bulunan Kroger adlı süpermarkete düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişini ise yaralandığı bildirildi

ABD'de markete silahlı saldırı: 1 ölü, 14 yaralı
İHA

ABD’nin Tennessee eyaletinde yer alan Memphis kentinde bulunan Kroger adlı süpermarkete bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişini ise yaralandığı bildirildi.

Collierville Polis Şefi Dale Lane yaptığı açıklamada, çatışmanın Memphis'in yaklaşık 50 kilometre doğusunda banliyö bölgesindeki bir Kroger mağazasında çıktığını ifade ederek, saldırıda toplam 13 kişinin vurulduğunu ve bunlardan 12'sinin hastanelere kaldırıldığını, yaralılarından bazılarının sağlık durumunun ciddi olduğunu aktardı.

SWAT ekibinin ve diğer memurların saldırının yaşandığı süpermarkette, koridor koridor dolaşarak saklanan kişileri bularak güvenli bölgeye çıkardığını belirten Lane, saldırganın ise kendini vurarak öldürdüğünü açıkladı.

Lane, saldırganın ve kurbanların kimlikleri henüz açıklamazken, “34 yıldır bu işin içindeyim ve hiç böyle bir şey görmedim” dedi. Saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

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