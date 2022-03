ABD: Bu savaş Putin'in kendi tercihi 0:00 / 0:00

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken "Bazı hükümetler egemenliği kendi sınırları içerisinde her şeyi yapabileceklerini düşünüyorlar. Bu böyle değil. Evrensel insan hakları beyannamesi her yerdeki, her insanın sahip olduğu haklar olduğunu ortaya koyuyor. İnsan haklarını ihlal ederken istediğinizi yapamazsınız. Rusya Ukrayna'dan çekilmeli" dedi.

Blinken Ukrayna'da yaşanan durumun diğer ülkeler için de tehdit oluşturduğunu ifade ederek "Şimdi eğer Rusya Ukrayna bir ülke değildir derse yarın Estonya değildir de diyebilir. Biz tüm ülkelerin egemenlik içerisinde özgürlük içerisinde yaşamasını istiyoruz" dedi.