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Tüm Türkiye'nin gözü deprem bölgesindeki kurtarma çalışmalarında. Son olarak 178. saatte Adıyaman ve Hatay'dan sevinç gözyaşlarına boğan haberler geldi. Adıyaman'daki kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan 4 yaşındaki Miray 178. saatte kurtarıldı.

Hatay'da da enkaz altında kalan 15 yaşındaki Ömer'e ulaşıldı. Çalışmalar sırasında annesi Esma 178. saatte kurtarıldı. Ömer'in çıkarılması için de çalışmalar devam ediyor. ANNE OĞUL YAŞAM ÜÇGENİNDE BULUNDU Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan bir arama ve kurtarma görevlisi, "Anne ve oğlu sobanın yanındaydı. Burada bir yaşam alanı oluşmuş. JAK çalışmalarına devam ediyor." dedi. Hatay'da ayrıca Korkmaz Apartmanı'nda 178'inci saatte 26 yaşındaki Derya Akdoğan da enkazdan sağ çıkarıldı.

MADENCİLER BİR KİŞİYİ DAHA KURTARDI Adıyaman'da yıkılan binanın enkazında kalan 35 yaşındaki Bünyamin İdacı, 177 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma çalışmaları da sürüyor. Somalı 20 madenciden oluşan arama kurtarma ekibi, Bulvar Caddesi'ndeki 8 katlı Kılıç Apartmanı'nın enkazında çalışma yürütüyor. Uzun süredir bu binada çalışma yürüten ekip, enkazdan ses almaları üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı. "Domuzdamı" tahkimatı olarak adlandırılan yöntemi kullanan ekipler, 35 yaşındaki Bünyamin İdacı'yı sağ olarak enkazdan çıkarmayı başardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen İdacı, hastaneye kaldırıldı. Arama kurtarma ekipleri, operasyon sonrasında göz yaşlarına hakim olamayarak birbirlerine sarıldı. Ekip sorumlusu İlhan Çolak, AA muhabirine, 5 gündür aralıksız arama kurtarma faaliyeti yürüttüklerini, burada birçok mucizeye şahitlik ettiklerini dile getirdi. Bugün de o mucizelerden birini yaşadıklarını ifade eden Çolak, "Ekibimle sabahtan bu yana sürdürdüğümüz çalışmalarda bir can daha kurtardık. Herkesin emeğine sağlık. Konuşacak kelime bulamıyorum. Türkiye'miz için ilkleri başarıyoruz." dedi.