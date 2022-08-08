Cemevlerine yönelik saldırılar: Planlı olduğu görülüyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / İHA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CEMEVLERİNE YÖNELİK SALDIRILAR: PLANLI OLDUĞU GÖRÜLÜYOR

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Emniyet güçleri, adliyemiz görevinin başındadır. Türkiye güvenli bir ülkedir. Vatandaşlarımız arasında herhangi bir şekilde nifak çıkarmak ve vatandaşlarımıza zarar vermek isteyenlere karşı en kararlı cevap hukuk dairesi içerisinde verilecektir.

Muharrem ayı içerisindeyiz. Muharrem ayında bu saldırıların meydana gelmesinin de bu provokasyonları amaçlayanlar açısından planlı olduğu görülüyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cemevini ziyaret edeceğini belirten Çelik, "Kardeşlik sofrası etrafında lokmalar paylaşılacak. Ortadoğu'da ve dünyada bu kapsayıcılıkla yaklaşılan bir ülke ve liderlik olmadığını o dönemde ifade etmiştim. Netice itibarıyla yaptığımız işi iyi yapmak çerçevesinde sorumluluğumuz devam edecek. Amaçlarının ne olduğunu biliyoruz, izin vermeyiz. Her kesimden arkadaşlarımızla birlikte birlik, dirlik duygumuzu korumaya ve güçlendirmeye devam edeceğiz.

Bu saldırıdan sonra Alevi vakıfları çok güzel bildiri yayınladılar. Dediler ki; 'Gelin hep birlikte bu topraklardan dünyaya verilecek bir mesaj olarak, her türlü nefret suçuna karşı birlikte karşı duralım. Ortak bir tepki koyalım' dediler. Bu davete canı gönülden icabet ediyoruz" dedi.

GAZETECİ LATİF ŞİMŞEK'E SALDIRI

Gazeteci Latif Şimşek’e yapılan saldırıya da tepki gösteren Çelik, "Bir programda tansiyon yükselebilir. Gazeteciye şiddet uygulanması gibi bir barbarlık büyük bir vandallıktır. Saldırıyı şiddetle lanetliyoruz." dedi.

Türkiye’nin geçmişte daha iyi olduğu söylemlerinin gerçeklikle örtüşmediğini ifade eden Çelik, ”Türkiye Cumhuriyeti gözbebeğimizdir. Dolayısıyla onun güçlenmesi için hangi kesimden olursa olsun ortaya koyulacak her çabayı takdirle karşıladığımızı belirtmek isterim. Türkiye tarihinin bir de öbür tarafı var. Darbeler, vesayetler gibisinden. Bu dönemler de yaşandı. Türkiye Türkiye'dir ve bütün tarihiyle bizimdir. Birilerinin bu mukayeseyi yaparken neyi kastettiğini de iyi anlamamız gerekiyor. 'Eski Türkiye şöyleydi, yeni Türkiye kötüydü' derken anlatmak istedikleri şu, vesayet Türkiyesi iyiydi” ifadelerini kullandı.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Tahıl koridoru anlaşması ile ilgili de konuşan Çelik, "Dünyada gündem haline gelen iki şey var; gıda krizi ve enerji krizi. Dünya büyük bir krizin eşiğinden döndü. Ciddi bir aksaklık olmadan süreç işliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu ortaya koyarken, 'Bu anlaşmanın hiçbir önemi yok' gibisinden konuşan birileri bir takım fikirler ortaya koymuştu. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza tebrikler gelmeye devam ediyor. Soçi'de Putin, Sayın Cumhurbaşkanımızı tebrik etmişti. Türkiye her zaman diplomatik çözüm üreten bir odak olmuştur. Türkiye takdir ediliyor" diye konuştu.

YAŞ KARARLARI

YAŞ kararlarına yönelik eleştirilere yanıt veren Çelik, "Bunlar önceki kararları da eleştiriyor. Helalleşmeden bahsedenler, bu sözlerle hiçbir şekilde yüzleşerek helalleşme kapısı açmaya çalışmıyorlar. Arzu ettikleri şey, anayasal düzene bağlı güçlü bir ordu değil. Siyasete müdahale eden bir ordu istiyorlar. Maalesef birileri her vesileyle bu Yassıada zihniyetini diriltme peşinde koşuyor" dedi.

SURİYE'YE OLASI OPERASYON

Suriye'ye yapılması gündemde olan harekatla ilgili de Çelik, "Türkiye'nin Suriye'ye dönük askeri operasyonları birileri tarafından sürekli olarak, birtakım devletler tarafından ne zaman Cumhurbaşkanımız, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' mottosuyla bu talimatı vermeye kalksa, bazı ülkeler Türkiye'nin terör örgütlerine karşı yapacağı askeri operasyonlardan endişe duyuyorlar. Ama Türk askerinin hedef alınmasından herhangi bir kaygı duymuyorsunuz” şeklinde konuştu.

YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ

Çelik, "Batı Trakya'da Lozan Antlaşması'nı ihlal eden Türk azınlığa karşı ihlalleri kınıyoruz" diyerek, "Lozan'ın 40. maddesi, Türk azınlığın orada kendi okullarını, hayır kurumlarını kurmasını, kendi müftülerini seçmesini garanti altına alıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze saldırısını lanetlediklerini belirten Çelik, Mescid-i Aksa'nın statüsünün değiştirilmesinin kabul edilmez olduğunu kaydetti.

KILIÇDAROĞLU'NA: "SON DERECE TEHLİKELİ BİR İFADE"

Bir gazetecinin, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da bir gazeteye 'Bizdeki seçmen bilgileri YSK'nın elinde yok. Her bir seçmeni biliyoruz.' şeklinde açıklama yaptı. Bunu değerlendirir misiniz?" sorusu üzerine de Çelik, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İlginç bir şey, 'Yüksek Seçim Kurulunun elinde olmayan bilgiler bizde var.' diyor Sayın Kılıçdaroğlu. Bu son derece riskli, son derece tehlikeli bir ifade. Yüksek Seçim Kurulunun elinde olmayan bilgilere Sayın Kılıçdaroğlu nasıl erişmiş, YSK'nın elinde olmayan seçmen bilgilerini hangi yolla elde etmiş, bu bilgilerin korunması nasıl gerçekleşiyor? Dolayısıyla, bundan bahsettiği zaman, bütün bunlarla ilgili bir açıklama ihtiyacı ortaya çıkıyor.

Bir siyasi parti genel başkanın bu ifadeleri kullanırken, son derece sorumlu kullanması gerekir. Normalde Yüksek Seçim Kurulunun elinde olmayan bir veriye erişebilmek zaten başlı başına hem siyasi hem hukuki açıdan hem başka açılardan sorunlu bir ifade. Bunu topluma izah ederek sorumlu bir şekilde paylaşmaları gerekiyor."