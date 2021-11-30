'Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanımızdır' 0:00 / 0:00

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

"Terörle mücadele son derece güçlü bir şekilde devam ediyor. TSK'nın Suriye ve Irak'taki operasyonları sürüyor. TSK, Gazi Meclisi'mizin verdiği yetkiyle sınırlarımızdaki her türlü terör yapılanmasına yönelik mücadelesini sürdürüyor.

'KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ÇALIŞMASI MYK'NIN GÜNDEMİNE GELECEK'

Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda da kapımız herkese açık. 24 Kasım'da AK Parti Kadın Kolları bu çerçevede bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışma MYK'nın da gündemine gelecektir."

SORULAR VE YANITLAR

(Bülent Arınç'ın adaylık açıklaması) "Cumhurbaşkanımızın 2023 seçimlerinde tekrar aday olup, olmayacağı konusu spekülasyona açık veya sorgulama konusu değil. Cumhur İttifakı´nın adayı tabi ki Cumhurbaşkanımızdır."

(MGK'daki ekonomi vurgusu) "MGK'da ülke ile ilgili her türlü ulusal güvenlik konusu ele alınır. Tabi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin etrafındaki ekonomik gelişmeler de ele alınır. Milli güvenlik terör ya da asayişle sınırlı değildir. Bu açıdan Kılıçdaroğlu'nun 'meze' lafı da yakışıksızdır."

(Asgari ücret görüşmeleri) "Hakkaniyetli ve makul bir asgari ücret tablosunun ortaya çıkması için bütün enstrümanlar değerlendiriliyor. Çeşitli görüşler ortaya konuldu. Belli görüşler olgunlaştı. Tabi ki AK Parti bu sıcak gündem ile ilgili de bir değerlendirme yapmıştır."