AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Milli takımımızda tırnak içinde Bizim Çocukları en güçlü şekilde tebrik ediyoruz. Büyük bir mücadele ortaya koydular. Melih Demiral kardeşimize verilen ceza asla kabul edilemez ceza. Bu cezanın belli mahfillerde önceden yayınlanması siyasi gölgeyi gösterdi.

UEFA'YA TEPKİ

Genel davranış kurallarına aykırılıktan ceza veriliyor. Burada söz söylenmesi gereken Avrupalı siyasetçilerdir. Bakıyoruz PKK'nın sembollerine karşı sessiz kalıyorlar, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını fikir özgürlüğü içerisinde değerlendiriyorlar, sessiz kalıyorlar.

REKLAM Bu tip durumlarda söylediğimiz şudur; aşırı sağcılık ya da ırkçılık arayan Avrupa'daki seçim sonuçlarına, kendi tutumlarına ve çifte standartlarına baksınlar. Türkiye dünyanın her platformunda olmaya devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın Şangay toplantısında olması önemlidir. "İSRAİL'İN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATAN NETANYAHU HÜKÜMETİDİR" Sayın Cumhurbaşkanımızın 75. yıl vesilesi ile NATO toplantısına katılacak olması Türkiye'nin dünyadaki bütün siyasi platformları kapsadığını göstermektedir. Bugün bir tıp örgütü tarafından Gazze ile yeni rakamları açıkladı. Herkesin şunu bilmesi gerekir, barışın önündeki yegane unsur Netanyahu hükümetidir. Dünyanın her tarafındaki Yahudilerin bilmesi gereken şu, İsrail'in güvenliğini tehlikeye atan Netanyahu hükümetidir.

Netanyahu barbarlığına net bir tavır alınmadıktan sonra kimsenin barıştan bahsetmesinin herhangi bir sahihliği yoktur. 13 yıldan sonra Suriye'de bir tablo var. Bu tablo içinde normalleşme konusu bütün dünyada gündem oldu. Suriye'nin toprak bütünlüğünden, halkın iradesinden yanayız. Cenevre sürecini ve Astana sürecini birbirini alternatif görenlere karşı biz birbirinin tamamlayıcısı olarak gördük. Rejim ve muhalefetin aynı zeminde buluşmasını sağladık. Oradaki varlığımız, Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı değildir; orada bir teröristana karşıdır.

CHP LİDERİNİN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik tehditler tahrip edilmiştir. Bütün bu normalleşme süreçlerinde Suriye'de asıl beklentimiz, evini terk etmek zorunda kalan milyonlar için Suriye'nin güvenli hale gelmesidir. Bütün bu normalleşme iradesini Cumhurbaşkanımız ifade ettikten sonra Kayseri'de ve Suriye'nin kuzeyindeki meydana gelen olaylar birtakım provokatörlerin işbaşında olduğunu göstermektedir. Gerek kamu güvenliği gerekse Suriye'de yürüttüğümüz faaliyetler açısından bunlara gereken cevap verilmiştir. Şanlı bayrağımıza saldırıda bulunanların özür dilemesi MİT ve TSK'nın çalışmasıyla sağlanmıştır.

Bizim açımızdan 14-28 ve 31 Mart seçimleri geçtikten sonra seçim dönemi kapanmıştır. Önümüzde 4 yıllık dönem vardır. Muhalefet partilerinin erken seçimi getirme gündemleri kendi aralarındaki iç mücadeleyi yönetmeye dönük olarak gündeme gelmektedir. Bu sebeple biz erken seçim tartışmaların hiçbir şekilde muhatabı değiliz. Milli irade kararını vermiştir. Önümüzdeki dönemi milletimize hizmet etmek için en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bu tartışmaları gereksiz gördüğümüzü ve toplumumuzun her kesiminin planını buna göre yapması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz.