Son dakika haberi Almanya'daki saldırıyı DEAŞ üstlendi

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentinde şehrin 650. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla dün düzenlenen "Çeşitlilik Festivali"nde dün akşam gerçekleştirilen bıçaklı saldırıyı DEAŞ üstlendi.

67 ve 56 yaşlarında 2 erkek ile 56 yaşında bir kadının öldüğü, 4'ü ağır 8 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili bir mültecinin evine de baskın yapıldı.

Yetkililer, saldırıyla ilgili bir kişinin daha yakalandığını duyurdu. Ancak şüpheliyle ilgili bir ayrıntı verilmedi.

Reuters haber ajansının Almanya basınından aktardığına göreyse saldırgan olduğunda şüphelenilen 26 yaşındaki bir adam yakalandı.