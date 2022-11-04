Amasra'daki maden faciasında yaralanan 1 kişi daha hayatını kaybetti! 0:00 / 0:00

Bartın'ın Amasra ilçesinde TTK maden ocağında 14 Ekim'de yaşanan grizu patlamasında 41 maden işçisi şehit olmuş; yaralanan 11 işçi ise tedavi altına alınmıştı. Yaralılardan 6'sı yanık tedavi için İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 4, 2022

BAKAN FAHRETTİN KOCA ACI HABERİ VERDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavi altına alınan işçilerden birinin daha hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

"TEDAVİSİ 3 HAFTADIR SÜRÜYORDU"

Koca paylaşımında, "Bartın’daki maden kazasında kalbi durmuş olarak hastaneye ulaştırılıp, hayata döndürülen hastamız tüm çabalara rağmen vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımındaki tedavi 3 haftadır sürüyordu. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.