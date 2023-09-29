Son dakika haberi Ankara'da doğalgaz patlaması!
Ankara'nın Mamak ilçesinde 6 katlı apartmanın giriş katındaki dairede doğalgaz patlaması meydana geldi. 1 kişi hayatını kaybetti. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlk bilgilere göre doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonucu bir vatandaşımız vefat etmiştir" denildi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de "Teknik çalışmayı arkadaşlar yapıyor. Gün içerisinde açıklama yapacağız, çevre tedbirleri alındı, bina boşaltıldı" bilgisini verdi
Ankara'nın Mamak ilçesinde 6 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairede doğalgaz patlaması yaşandı. Patlamada 68 yaşındaki Fatma Köse ismindeki bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Küçük Kayaş Mahallesi 1856 Sokak'taki bir apartmandan sabah 07.10 sularında patlama sesi duyuldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekipleri ise patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti.
Patlama sırasında evde bulunan 68 yaşındaki Fatma Köse hayatını kaybetti.
VALİLİK'TEN AÇIKLAMA
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Mamak/Küçük Kayaş mahallesindeki 6 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen ve ilk bilgilere göre doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonucu bir vatandaşımız vefat etmiştir. Konuyla ilgili gerekli teknik ve yasal incelemeler sürdürülmektedir" denildi.
MAMAK BELEDİYE BAŞKANI: TEDBİR ALINDI, BİNA BOŞALTILDI
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bir vatandaşımız hayatını kaybetti. 70 yaşında bir teyzemiz. Tek başına evdeyken gerçekleşiyor olay. Eşi evde değilmiş, gece çalışıyormuş. Tüm önlemler alındı, doğalgaz kesildi. Çevre binalarda hasarlar meydana geldi. Teknik çalışmayı arkadaşlar yapıyor. Gün içerisinde açıklama yapacağız, çevre tedbirleri alındı, bina boşaltıldı" dedi.