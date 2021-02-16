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Son dakika haberi Ankara'da FETÖ operasyonu! 13 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonlarında ikisi eski binbaşı 13 firari örgüt üyesi yakalandı.

Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu! 13 gözaltı
Ankara'da FETÖ operasyonu! 13 gözaltı
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AA

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda ikisi eski binbaşı 13 firari şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, yakın zamanda düzenlenen operasyonlarda FETÖ'nün yeniden yapılanma faaliyetlerini firari örgüt mensupları vasıtasıyla yürüttüğü bilgisi üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan bazı FETÖ üyelerinin terör örgütünün hücre evlerinde saklandığını tespit etti.

Yapılan çalışmaların ardından sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında 2 ihraç binbaşı ve 3 öğretmenin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Hücre evlerindeki aramalarda yapılanma faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 7 bin 10 dolar, 2 bin 225 avro ile 16 çeyrek, 3 yarım ve 6 tam altın ele geçirildi.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere sağlık kontrollerinin ardından Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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