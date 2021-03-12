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Son dakika haberi Ankara'da suç örgütüne operasyon! 15 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince "Kaçarlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı

KAÇAMADILAR! Son dakika: Ankara'da suç örgütüne operasyon! 15 gözaltı
Bu sefer 'kaçamadı'lar! Aşevinde çete
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DHA

Ankara'da, "aşevi" adı altında kurdukları merkezde uyuşturucu ve silah ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, çete lideri ve yöneticisi dahil 15 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Keçiören ilçesi başta olmak üzere kent genelinde uyuşturucu ve silah ticareti yapan çete üyelerini takibe aldı. Yapılan araştırmada çetenin "Kaçarlar" diye bilinen organize suç örgütü olduğu belirlendi.

Liderliğini Y.K.'nin yöneticiliğini ise C.Y.'nin yaptığı suç örgütü üyesi 17 kişi tespit edildi. Örgüt üyelerine yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. 19 ev 6 iş yeri olmak üzere toplam 25 adrese düzenlenen baskında, Y.K. ile C.Y. dahil toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 1 kilo 625 gram esrar, 2 bin 361 özel reçeteye tabi olan uyuşturucu hap, 13 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, 1 adet çelik yelek ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Firar 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

AŞEVİNDE UYUŞTURUCU VE SİLAH TİCARETİ

Öte yandan yapılan detaylı araştırmada, örgüt üyelerinin uyuşturucu ve silahları doğu illerinden temin ettikleri belirlendi. Örgütün, Keçiören ilçesinde durumu kötü ailelere yemek vermek için kurulan sözde aşevinin alt katında uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı saptandı. Bu aş evini merkez olarak kullanan örgütün, kent geneline uyuşturucu ve silah dağıtımı yaparken polis takibine takılmamak için kiralık araçlar kullandığı öğrenildi. Öte yandan bölgelerinde hakimiyet kurmak için kendilerine karşı gelen kişilerin iş yerlerini kurşunladıkları belirlenen örgüt üyelerinin, kendilerini ihbar ettikleri kişileri ise silahla yaraladıkları tespit edildi. Ayrıca örgüt lideri Y.K.'nin, kendisine ait bir kahvehanede kumar oynattığı ve burada vatandaşları borçlandırarak örgüte haksız kazanç sağladığı belirlendi.

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