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        Ankara merkezli FETÖ soruşturması: 25 gözaltı!

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmasında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 08:28 Güncelleme: 25.09.2023 - 08:37
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        Ankara merkezli FETÖ soruşturması: 25 gözaltı!
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        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada, FETÖ mensuplarını kamu kurumlarına yerleştirmede rol oynadıkları tespit edilen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        16 İLDE OPERASYON SÜRÜYOR

        AA'da yer alan habere göre Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 16 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.

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        #FETÖ
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