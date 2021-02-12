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Son dakika haberi Ankara ve İstanbul'da arka arkaya FETÖ operasyonu!

Ankara'da FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Abdullah E. ile firari akademisyen Gözde Ö, örgüte ait hücre evinde yakalandı. İstanbul'da, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Son dakika haberi Ankara ve İstanbul'da arka arkaya FETÖ operasyonu!

FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanması içinde faaliyet yürüten meslekten ihraç 25 eski Emniyet Genel Müdürlüğü personeline yönelik Ankara merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün emniyet yapılanmasında yer alan, daha önce kamu görevinden çıkarılmış 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi

İSTANBUL'DA 23 GÖZALTI

İstanbul'da FETÖ soruşturması kapsamında 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, KHK ile kamu görevinden ihraç edilen 2 emniyet müdürü, 1 komiser yardımcısı, öğretmen ve sağlık çalışanı ile halen kamuda görev yapan bir doktor, kuran kursu öğreticisi, özel sektörde çalışan avukat, doktor ve farklı meslek gruplarına mensup toplam 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. FETÖ'nün gizli yazışma programı bylock kullandığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdüğü öğrenildi.

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