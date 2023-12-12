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        Haberler Gündem Ankaragücü Kulübü Başkanı Koca'ya AK Parti'den ihraç istemi

        Son dakika haberi Ankaragücü Kulübü Başkanı Koca'ya AK Parti'den ihraç istemi

        Hakem Melere saldırıda bulunan Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, AK Partiden ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 00:04 Güncelleme: 12.12.2023 - 00:28
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        Ankaragücü Kulübü Başkanı Koca'ya AK Parti'den ihraç istemi
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        AK Parti, hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan eski milletvekili ve MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini bildirdi.

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        AK Parti'den yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından Meler'e saldırıda bulunan Koca'nın partiden ihracı istemiyle disipline sevk edildiği, konunun Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) görüşüleceği belirtildi.

        NE OLMUŞTU?

        MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.

        Yumruk darbesi ile yere düşen hakem Meler'e Faruk Koca'nın etrafındaki kişilerin tekme attıkları görüntülere yansıdı. Saldırının ardından yere düşen ve uzun süre kalkamayan Halil Umut Meler'in sol gözünün morardığı görüldü.

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        Bu hareketten sonra bir süre yere çökerek fenalık geçiren Faruk Koca'yı yöneticiler sakinleştirmeye çalıştı.

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