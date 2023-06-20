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Haberler Gündem Çevre Son dakika haberi: Antalya'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
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Son dakika haberi Antalya'da orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Antalya'nın Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi'ndeki ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Son dakika haberi: Antalya'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
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DHA

Antalya'nın Aksu ilçesinde inşaat sahasındaki konteynerde çıkan yangın, ormana sıçradı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

DHA'nın haberine göre Aksu ilçesine bağlı Çalkaya ve Hacıaliler mahalleleri arasında bulunan inşaat sahasındaki bir konteynerde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak ormana sıçradı. İnşaat sahasındaki işçilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı söndürme ekipleri, Aksu Belediyesi arazözleri ve polis ekipleri sevk edildi. 3 yangın söndürme helikopteri de bölgeye yönlendirildi.

Karadan arazözlerle, havadan da helikopterlerle müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

VALİ YAZICI'DAN AÇIKLAMA

Antalya Valisi Ersin Yazıcı yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Manavgat yangını yaklaşık 2 yıl oldu. Hazırlıklıyız. Çıkmamasını arzu ediyoruz. Vatandaşımızın duyarlı olmasını istiyoruz. Ekibimizle hazırız. Diğer tüm yatırımcı kuruluşlarla ekipmanları ile yaza girdik. Beklentimiz vatandaşımızdan lütfen orman alanlarında, yakınlarında hassas ve dikkatli olalım" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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