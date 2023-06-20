DHA'nın haberine göre Aksu ilçesine bağlı Çalkaya ve Hacıaliler mahalleleri arasında bulunan inşaat sahasındaki bir konteynerde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak ormana sıçradı. İnşaat sahasındaki işçilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı söndürme ekipleri, Aksu Belediyesi arazözleri ve polis ekipleri sevk edildi. 3 yangın söndürme helikopteri de bölgeye yönlendirildi.

Karadan arazözlerle, havadan da helikopterlerle müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

VALİ YAZICI'DAN AÇIKLAMA

Antalya Valisi Ersin Yazıcı yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Manavgat yangını yaklaşık 2 yıl oldu. Hazırlıklıyız. Çıkmamasını arzu ediyoruz. Vatandaşımızın duyarlı olmasını istiyoruz. Ekibimizle hazırız. Diğer tüm yatırımcı kuruluşlarla ekipmanları ile yaza girdik. Beklentimiz vatandaşımızdan lütfen orman alanlarında, yakınlarında hassas ve dikkatli olalım" dedi.