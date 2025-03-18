Dağcılardan birinin ayağı kırıldı! Artos Dağı'nda mahsur kaldılar çalışma başlatıldı!
Van'ın Gevaş ilçesinde Artos Dağı'nda mahsur kalan dağcıları kurtarmak için çalışma başlatıldı. Dağcılardan birinin düşerek ayağını kırdığı öğrenildi. Bölgeye ekipler yardım ekipleri sevk edildi
Giriş: 18.03.2025 - 15:50 Güncelleme: 18.03.2025 - 15:50
Van'ın Gevaş ilçesinde Artos Dağı'na tırmanan bir grup dağcı, zirveye ulaştıktan bir süre sonra inişe geçti.
3100 METREDE DÜŞTÜ AYAĞI KIRILDI
AA'daki habere göre 3 bin 100 metre irtifada dağcılardan biri düşerek ayağını kırdı.
BÖLGEYE YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Bölgede mahsur kalan dağcıların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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