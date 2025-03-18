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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Artos Dağı'nda dağcılar mahsur kaldı çalışma başlatıldı! | Son dakika haberleri

        Dağcılardan birinin ayağı kırıldı! Artos Dağı'nda mahsur kaldılar çalışma başlatıldı!

        Van'ın Gevaş ilçesinde Artos Dağı'nda mahsur kalan dağcıları kurtarmak için çalışma başlatıldı. Dağcılardan birinin düşerek ayağını kırdığı öğrenildi. Bölgeye ekipler yardım ekipleri sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 15:50 Güncelleme: 18.03.2025 - 15:50
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        Artos Dağı'nda mahsur kaldılar! Dağcılardan birinin ayağı kırıldı!
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        Van'ın Gevaş ilçesinde Artos Dağı'na tırmanan bir grup dağcı, zirveye ulaştıktan bir süre sonra inişe geçti.

        3100 METREDE DÜŞTÜ AYAĞI KIRILDI

        AA'daki habere göre 3 bin 100 metre irtifada dağcılardan biri düşerek ayağını kırdı.

        BÖLGEYE YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Bölgede mahsur kalan dağcıların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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        #artos dağı
        #Son dakika haberler
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