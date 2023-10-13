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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Gaziantep'te asansörde bıçaklı tacizin cezası belli oldu!

        Asansörde bıçaklı tacizin cezası belli oldu!

        Gaziantep'te, 15 yaşındaki kız çocuğuna asansörde taciz ve bıçaklı saldırı iddiasıyla tutuklanan Ali K.'nın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti sanık Ali K.'yi 'silahla tehdit' suçundan 2 yıl, 'cinsel taciz' suçundan ise 9 yıl olmak üzere toplam 11 yıl hapis cezasına çarptırdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 07:40 Güncelleme: 13.10.2023 - 07:57
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        Asansörde bıçaklı tacizin cezası belli oldu!
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        Gaziantep'te, 8 Aralık 2022'de Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde 15 yaşındaki N.T. isimli kızın peşinden asansöre binip kapının kapanmasının ardından çocuğu boğazına dayadığı bıçakla tehdit ederek taciz etmeye çalıştığı ileri sürülen sanığın yargılandığı davada karar duruşması görüldü.

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        KARAR DURUŞMASI YAPILDI

        İHA'da yer alan habere göre Gaziantep 10. Ceza Mahkemesinde 'Çocuğun cinsel istismarı, Silahla tehdit, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan müebbet hapis talebiyle yargılanan sanık Ali K. ile avukatı Av. Ali Haydar Karaca duruşmada hazır bulunurken, mağdur N.T. duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Mağdurun ailesinin avukatı Sevilay Esin Karakuş da duruşmada hazır bulundu.

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        "BEN ADALETİNİZE GÜVENİYORUM"

        Gaziantep 10. Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Ali K. ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, bir önceki celse dava dosyasına sunulan esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verdi.

        Sanık K. savunmasında, “Daha önce beyanımda da söylediğim gibi olay yerinde bulunan kişi benim. Bulunmamam gereken yerde bulunduğum için de pişmanım. Beyanlarda anlatılan tek doğru şey benim mağdura korkma ben sana zarar vermeyeceğim dememdir. Ben adaletinize güveniyorum. Ben yalan söylemiyorum. Benim mağdura dokunmam olmadı. Bıçak çekmedim. Ben sadece sana zarar vermeyeceğim dedim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum” dedi.

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        "MAĞDUR OKULU BIRAKMA DERECESİNE GELDİ"

        Mağdur N.T.'nin Avukatı Sevilay Esin Karakuş savunmasında, “Mütalaadaki aleyhe hususları kabul etmiyoruz. Sanığın kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu yönünden beraatinin istenilmesi hukuka aykırıdır. Sanık eylemi kasten gerçekleştirmiştir. Kamera kayıtlarında asansör beklerken sanığın cebinden bıçağı çıkartarak tekrar cebine koyduğu görülmektedir.

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        Sanığın kasten ve tasarlayarak olay yerine geldiğini kamera görüntülerinden net olarak anlamaktayız. Ayrıca sanık bıçağın yanlışlıkla düştüğünü ve müvekkilin yaralanmadığını söylemektedir. Ancak hastane kayıtlarında müvekkilimin elinden yaralandığı görülmektedir. Sanığın beyanları çelişkilidir. Özellikle bu duruma dikkat edilmesini istiyoruz. Müvekkil başarılı bir öğrenciyken şu an okuluna gidemiyor. Kendisi okulu bırakma derecesine gelmiştir. Olayın üzerinden zaman geçmesine rağmen hala tek başına bir yere gidememektedir. Şikâyetçiyiz cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

        "OLAYIN TAM GÖRÜNTÜSÜ YOK"

        Sanık Ali K.,’nın Avukatı Ali Haydar Karaca savunmasında, “Biz dosya kapsamında suçun yasal unsurlarının oluşmadığını düşünüyoruz. Mağdurun hem soruşturma hem de kovuşturma aşamasındaki beyanlarından sanığın özel bölgelerine dokunmadığını söylemiştir. Dolayısıyla cinsel taciz suçu kapsamında olay kalmaktadır. Mağdurun beyanlarının hepsi doğru olsa dahi sadece cinsel tacizden yargılanması gerekir. Daha öncede dosya görevsizlik kararıyla asliye cezaya gönderilmiştir. Suçun yasal unsurları oluşmamıştır. Olay asansörde gerçekleşmiştir. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun unsurları da oluşmamıştır. Olayın tam görüntüsünün yer aldığı bir kamera görüntüsü yoktur. Mağdurun beyanlarının kendi içerisinde çeliştiği görülmektedir. Müvekkil 10 aydır tutukludur. Biz tahliyesini ve beraatini istiyoruz” diye konuştu.

        11 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

        Beyanların ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanık Ali K. 'silahla tehdit' suçundan 2 yıl, 'cinsel taciz' suçundan ise 9 yıl olmak üzere toplam 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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