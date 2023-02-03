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Son dakika haberi Ataşehir Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında 28 gözaltı

Ataşehir Belediyesi'ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma" soruşturmasında üç başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika: Ataşehir Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında 28 gözaltı
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DHA

Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen iki farklı ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında aralarında üç belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. 'Şüpheli' sıfatıyla Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

DHA'da yer alan habere göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü iki farklı ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında operasyon düzenlendiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyonlarda aralarında Ataşehir Belediyesinde görevli iki belediye başkan yardımcısı ile olay tarihinde Ataşehir'de mimarlık görevi yürüttüğü belirtilen ancak şu an Kadıköy Belediyesi'nde

başkan yardımcılığı yapan kişiyle birlikte toplam 28 kişi gözaltına alındı. Söz konusu soruşturmalarda ihalelere fesat karıştırılarak milyonlarca lira haksız kazanç elde edildiği öne sürülürken 'şüpheli' sıfatıyla Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin de ifadesine başvurulacağı kaydedildi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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