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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Aydın'da eğitim uçağı düştü: 2 yaralı!

        Son dakika haberi Aydın'da eğitim uçağı düştü: 2 yaralı!

        Aydın'ın Efeler ilçesi'nde eğitim uçağının düştüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 13:50 Güncelleme: 22.08.2023 - 14:06
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        Aydın'da eğitim uçağı düştü: 2 yaralı!
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde, öğle saatlerinde, eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        KALKTIKTAN KISA SÜRE SONRA DÜŞTÜ

        AA'da yer alan habere göre Aydın Çıldır Havalimanı'ndan kalkan eğitim uçağı, pist başına 900 metre mesafede henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Kazada eğitmen ve öğrenci hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        #eğitim uçağı düştü
        #Son dakika haberler
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