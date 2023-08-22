Son dakika haberi Aydın'da eğitim uçağı düştü: 2 yaralı!
Aydın'ın Efeler ilçesi'nde eğitim uçağının düştüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı
Giriş: 22.08.2023 - 13:50 Güncelleme: 22.08.2023 - 14:06
Aydın'ın Efeler ilçesinde, öğle saatlerinde, eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
KALKTIKTAN KISA SÜRE SONRA DÜŞTÜ
AA'da yer alan habere göre Aydın Çıldır Havalimanı'ndan kalkan eğitim uçağı, pist başına 900 metre mesafede henüz belirlenemeyen nedenle düştü.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada eğitmen ve öğrenci hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.