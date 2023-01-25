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Son dakika haberi AYM Başkanlığı seçimi için tarih belli oldu

Zühtü Arslan’ın görev süresinin dolması nedeniyle Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nda başkanlık seçimi 2 Şubat Perşembe günü yapılacak

Son dakika: AYM Başkanlığı seçimi için tarih belli oldu! - Haberler
Habertürk Ankara

Anayasa Mahkemesi'nde başkanlık seçimi tarihi belli oldu. Yüksek Mahkeme'de başkanlık seçimi, 2 Şubat'ta yapılacak.

AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin dolması nedeni ile Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi gerçekleştirilecek.

ARSLAN, İKİNCİ KEZ SEÇİLMİŞTİ

10 Şubat 2015'deki AYM Genel Kurulu'nda ilk kez Yüksek Mahkeme'nin başkanı seçilen Arslan, 25 Ocak 2019'da ise ikinci kez Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak seçildi.

Görev süresinin sona ermesi ile birlikte Yüksek Mahkeme, 2 Şubat Perşembe günü Genel Kurul'da gerçekleştirilecek seçim ile, AYM'nin yeni başkanını belirleyecek. Yüksek Mahkeme'de başkan ve iki başkanvekili seçimleri ise, Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanması ile seçiliyor.

Süresi biten başkan ve başkanvekillerinin, yeniden seçilebilmelerinde ise herhangi bir engel bulunmuyor.

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