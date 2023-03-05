Ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yapılması planlanan görüşme öncesinde CHP Genel Merkezi basına “Büyükşehir Belediye Başkanlarımız bu görüşmede 'iradelerinin Sayın Genel Başkanımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmek istediklerini iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler” açıklaması yaptı.

“BU TAVRI ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUZ”

Bu iki durumun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş cephesinde rahatsızlık yarattığı öğrenildi.

Habertürk’e konuşan bir ABB yetkilisi, “Başından beri açıklamalarımız ve duruşumuz net olmasına rağmen takınılan bu tavır güven sorununu ortaya koyuyor. Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na görüşmeden önce bilgi verilmesine ve onay alınmasına rağmen yapılan bu açıklamanın ‘gitmeyin’ anlamına geldiği ve görüşmenin iptal edilmek istendiği muhakkaktır. Yine Başkanımızın bilgisi dışında meclis üyesinin istifa ettirilmesi de Sayın Mansur Yavaş’ı kent yönetiminde zor durumda bırakan bir hamledir. Bilgimiz dışında yapılan bu hamleler ve açıklamalar artık Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimine zarar verecek boyuta ulaştı. Buradaki amacın bir araya gelinmesi ve ülkemiz için olumlu bir girişimde bulunulması iken takınılan bu tavrı anlamakta güçlük çekiyoruz” dedi.