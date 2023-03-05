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Haberler Gündem Güncel 6'lı masadaki ayrışma belediye meclislerine sıçradı: Mansur Yavaş cephesinde 'istifa' rahatsızlığı - Son dakika haberler
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Son dakika haberi Ayrışma belediye meclislerine sıçradı

İYİ Parti’nin 6’lı masadan kalkma kararı sonrası İYİ Parti-CHP arasında yaşanan ayrışma süreci belediye meclislerine de yansımaya başladı. Yerel siyasette dengeleri değiştirebilecek bu durum Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş cephesinde rahatsızlığa neden oldu.

6'lı masadaki ayrışma belediye meclislerine sıçradı: Mansur Yavaş cephesinde 'istifa' rahatsızlığı - Son dakika haberler
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Edinilen bilgilere göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinde grup kurabilmeleri için yerel seçimlerden sonra İYİ Parti’ye geçen CHP’li üyeler, ABB Başkanı Mansur Yavaş’a haber verilmeksizin istifa ettirildi.

Ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yapılması planlanan görüşme öncesinde CHP Genel Merkezi basına “Büyükşehir Belediye Başkanlarımız bu görüşmede 'iradelerinin Sayın Genel Başkanımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmek istediklerini iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler” açıklaması yaptı.

“BU TAVRI ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUZ”

Bu iki durumun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş cephesinde rahatsızlık yarattığı öğrenildi.

Habertürk’e konuşan bir ABB yetkilisi, “Başından beri açıklamalarımız ve duruşumuz net olmasına rağmen takınılan bu tavır güven sorununu ortaya koyuyor. Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na görüşmeden önce bilgi verilmesine ve onay alınmasına rağmen yapılan bu açıklamanın ‘gitmeyin’ anlamına geldiği ve görüşmenin iptal edilmek istendiği muhakkaktır. Yine Başkanımızın bilgisi dışında meclis üyesinin istifa ettirilmesi de Sayın Mansur Yavaş’ı kent yönetiminde zor durumda bırakan bir hamledir. Bilgimiz dışında yapılan bu hamleler ve açıklamalar artık Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimine zarar verecek boyuta ulaştı. Buradaki amacın bir araya gelinmesi ve ülkemiz için olumlu bir girişimde bulunulması iken takınılan bu tavrı anlamakta güçlük çekiyoruz” dedi.

AKŞENER İLE GÖRÜŞECEKLERDİ

Akşener’in çağrısına olumlu karşılık vermeyen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın Meral Akşener’in ziyaret etmesi bekleniyordu. Ancak dün yaşanan gelişmeler sonrası İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu’dan “Ne bizim böyle bir talebimiz olmuştur, ne de kıymetli belediye başkanlarının bizden böyle bir talebi olmuştur” açıklaması geldi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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