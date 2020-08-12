Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerilim hakkında konuştu.

Bakan Akar, Türkiye Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşadığı sorunu diyalogla çözmek istiyor. Sahada ve masada uluslararası hukuk ve iyi komşuluktan yanayız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan ile yaşanan anlaşmazlığı diyalog yoluyla çözmek istediğini söyledi. Akar bölgedeki "haklarını ve çıkarlarını" savunacağını da sözlerine ekledi.

Reuters'a konuşan Akar, "Tüm bunlara rağmen, sağduyunun hakim olacağına inanmak istiyoruz. Hem sahada hem de masada uluslararası hukuk, iyi komşuluk ve diyalogdan yanayız" dedi. Akar, "Uluslararası hukuka uygun barışçıl yollarla siyasi çözümlere ulaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Akar, Türkiye'nin kıyı sularında "haklarını, bağlarını ve çıkarlarını" savunmaya devam edeceğini söyledi. "Denizlerimizin mavi vatanımız olduğu bilinmeli. Her damla değerlidir" dedi.