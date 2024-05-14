Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg ile görüştü. Fidan ve Schallenberg, Ankara'da gerçekleşen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve ortak iradenin şart olduğunu Avusturya'dan terörle mücadelemize daha yakın ve daha fazla işbirliği beklentimizin aktardık.

Masum Yahudilerin toplama kamplarında öldürülmesi ne kadar yanlışsa bugün masum Filistinli çocukların yataklarında bombalarla öldürülmesi o kadar yanlış.

UAD bünyesinde süren soykırım davasında Türkiye'nin ardından Libya ve Mısır da beyanını bildirdi. Uluslararası toplumun Netanyahu hükümetine baskıyı artırması gerekiyor. Netanyahu dünya için güvenlik sorunu haline geldi.

"HAMAS BİR DİRENİŞ HAREKETİ"

Hamas bir direniş hareketidir, bir terör hareketi değildir. Kendi devletine, kendi topraklarına, kendi egemenliğine sahip olduğu zaman hala silahtan vazgeçmiyorsa o zaman oturulur başka konulara bakılır.

Buradaki savaş durup dururken ortaya çıkan bir savaş değildir. Bir işgal var. Uluslararası toplum bu durumda hiçbir şey yapamadı. 7 Ekim'de sivillerin öldürülmesini Türkiye olarak kınadık. İsrail'in daha sonra binlerce Filistinliyi sistematik bir şekilde öldürmesi, koca bir yerleşim yerinin yaşanamaz hale getirilmesi bir insanlık suçudur. Soykırım fiilidir."