Bakan Koca aşılamada son durumu açıkladı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık Aşılama sayılarında son durum... SON DAKİKA: Bakan Koca günzel rakamları açıkladı
ABONE OL

Son dakika haberi! Bakan Koca aşılamada son durumu açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "AŞIDA 26 TEMMUZ: Toplam 1 milyon 367 bin 872 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 244.868. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 910.136. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 212.868. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22.344.407’e indi" açıklamasında bulundu.

Aşılama sayılarında son durum... SON DAKİKA: Bakan Koca günzel rakamları açıkladı
Bakan Koca aşılamada son durumu açıkladı!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadelede birinci doz aşısını olmayanların sayısının 22 milyon 344 bin 407'ye düştüğünü açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dün 1 milyon 367 bin 872 doz Kovid-19 aşısının uygulandığını belirtti.

Bu aşılardan 244 bin 868'inin birinci doz, 910 bin 136'sının ikinci doz, 212 bin 868'inin de üçüncü doz olduğunu kaydeden Koca, "İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407'ye indi." ifadesini kullandı.

İşte toplam yapılan aşı sayısı

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

4. PİK! Son dakika | Uzman isimden korkutan uyarı: Vaka sayıları 20 bini geçip...
SAĞLIK O uyarı korkuttu! 20 binli rakamları geçip...
Biontech yan etkileri kaç gün sürer? Biontech aşısı koruma oranı nedir? Biontech aşısı yan etkileri hakkında
SAĞLIK Biontech aşısı yan etkileri nelerdir?
Delta varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Delta virüs nasıl bulaşır? Uzmanlardan delta plus hakkında açıklam
SAĞLIK Delta varyantı nedir, belirtileri nelerdir?
SON DAKİKA: Türkiye'nin ikinci kadavradan rahim nakli operasyonu başladı
SAĞLIK Türkiye'nin ikinci kadavradan rahim nakli operasyonu ...
İl il risk haritası 27 Temmuz 2021! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli ille
SAĞLIK Güncel Türkiye koronavirüs risk haritası
Bakan Koca açıkladı, 2 il kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçti
SAĞLIK 2 il kırmızıdan turuncuya geçti
26 Temmuz koronavirüs tablosu 2021 açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç?
SAĞLIK İşte en güncel koronavirüs tablosu!
Son dakika corona vaka sayısı: 26 Temmuz korona tablosu 2021 açıklandı
SAĞLIK Yeni vaka sayısı açıklandı
Biontech aşısı yan etkileri kaç gün sürer? Biontech aşısı yan etkisi neler? Pfizer Biontech koruma oranı
SAĞLIK Biontech aşısı yan etkileri hakkında
Koronavirüse yakalanan Belediye Başkanı evin balkonundan nikah kıydı - Haberler
SAĞLIK Belediye Başkanı koronaya yakalandı! Evin balkonundan ...