Bakan Koca aşılamada son durumu açıkladı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadelede birinci doz aşısını olmayanların sayısının 22 milyon 344 bin 407'ye düştüğünü açıkladı.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 27, 2021

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dün 1 milyon 367 bin 872 doz Kovid-19 aşısının uygulandığını belirtti.

Bu aşılardan 244 bin 868'inin birinci doz, 910 bin 136'sının ikinci doz, 212 bin 868'inin de üçüncü doz olduğunu kaydeden Koca, "İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407'ye indi." ifadesini kullandı.

İşte toplam yapılan aşı sayısı