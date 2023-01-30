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Son dakika haberi Bakan Koca'dan ilaç açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde gündeme gelen ilaç sıkıntısı ve sahte ilaç iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu

Son dakika haberi Bakan Koca'dan ilaç açıklaması
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde gündeme gelen ilaç sıkıntısı ve sahte ilaç iddiasına yönelik açıklamalarda bulundu.

"ECZANEDEN ALINAN RUHSATLI İLACIN SAHTE OLMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her bir ilaç kutusunun, onu diğer kutulardan ayıran bir kimlik numarası var. Kutuyu, üretimden reçete edildiği hastaya kadar takip ediyoruz. Eczane raflarındaki tüm ruhsatlı ilaçlar bu İlaç Takip Sistemine kayıtlı. Eczaneden alınan ruhsatlı ilacın sahte olması söz konusu değil.

Az sayıda hastaya özel olarak getirilen, başka ülkelerde ruhsatlı, Türkiye'de ruhsatı olmayan ilaçlar var. Bunlardan biri için ileri sürülen iddiaların gereği yapılmıştır. Kısa zamanda, bizde ruhsatlı olmayan ilaçların ülkeye girişinde İlaç Takip Sistemine kaydını sağlayacağız" dedi.

Bakan Koca, şöyle devam etti: "Temininde zorluk yaşanan bazı ilaçların üretimi artırıldı. Şu an mevsimsel hastalıklara bağlı talep artışı, dünyada hammadde üretimi kaynaklı sorunlar var. Kısa zaman zarfında eksikliği hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dâhil olmak üzere, pek çok ilaç piyasaya verilecek.

"ÜRETİM MİKTARINI DAHA DA ARTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Çocukluk çağı enfeksiyonlarında kullanılan, temininde sıkıntı yaşanılan şurup formlu antibiyotiklerden 2022 Aralık ayında piyasaya 1,8 milyon kutu, bugün itibariyle Ocak 2023’te ise piyasaya 3,1 milyon kutu arz edildi. Şubat ayında üretim miktarını daha da artırmaya çalışıyoruz."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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