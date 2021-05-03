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HaberlerSağlıkSon dakika! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar! 6 ay içinde 50 milyon doz Rus aşısı bekleniyor - Haberler
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Son dakika haberi! Bakan Koca: Sputnik V aşılarının 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi bekleniyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sputnik V aşılarının 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay yapılması beklenmektedir. BioNTech aşısı ise Haziran ayı sonuna kadar 30 milyon doz olarak ülkemize teslim edilmiş olacak. Toplam 90 milyon doza ulaşacak. Benzer şekilde Sinovac aşısı da tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edecek" açıklamasında bulundu

Son dakika! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar! 6 ay içinde 50 milyon doz Rus aşısı bekleniyor - Haberler
Bakan Koca: 6 ay içinde 50 milyon doz Rus aşısının gelmesi bekleniyor
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HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin koca açıklama yaptı. Bakan Koca, "Yeni sözleşmelerimiz ve aşı tedariki konusundaki iyileşmelerle mevcut kapasitemizi harekete geçirip daha hızlı bir aşılama programı yürüteceğiz. Cuma günü ülkemizde 3'üncü bir aşının kullanımına onay verildiğini duyurmuştuk. Böylece Sputnik aşısıyla birlikte Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzun acil onay verdiği üçüncü aşı oldu" dedi.

"6 AY İÇİNDE 50 MİLYON DOZ SPUTNİK AŞISININ TESLİM EDİLMESİ BEKLENİYOR"

Bakan Koca, "Sputnik V aşılarının 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay yapılması beklenmektedir. BioNTech aşısı ise Haziran ayı sonuna kadar 30 milyon doz olarak ülkemize teslim edilmiş olacak. Toplam 90 milyon doza ulaşacak. Benzer şekilde Sinovac aşısı da tedarikte yaşanan olumlu gelişmelerle yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edecek" dedi.

"KISITLAMALARLA BİRLİKTE ÖNEMLİ BİR DÜŞÜŞ BAŞLAMIŞTIR"

Bakan Koca, "Kısıtlamalarla birlikte önemli bir düşüş başlamıştır. Vaka sayısının düşüş hızının daha da azalacağı öngörülmüştür. Kısıtlamalara uyum iyi seyirde başladı. Bayram sonrasında çok daha öngörülebilir planlamalar yapabileceğiz" diye konuştu.

BAKAN KOCA'DAN SEVİNDİRİCİ HABER

Koca, sözlerine şöyle devam etti: "Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum. Sevindirici haber bu 4 ilimizde vaka sayıları neredeyse yarı yarıya azalmış durumda. Edirne'de filyasyon ekip sayımız 98, vaka sayısında yüzde 50 düşüş yaşandı.

Edirne'de yatak doluluk yüzde 52, yoğun bakım yüzde 66. Edirne vatandaşlarımızın teveccühü ile aşılama programını başarıyla yürüten illerimizde. 65 yaş ve üstü yüzde 88 aşılandı.

Tekirdağ'da son dönemde vaka düşüş oranımız yüzde 50. Yatak doluluk oranı yüzde 60, yoğun bakım yüzde 74. Tekirdağ'da 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanma oranı yüzde 85. Çanakkale'de vaka düşüş oranımız yüzde 50. Yatak doluluk oranı yüzde 42. Yoğun bakım yataklarımız yüzde 69. Trakya bölgesinde 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanma oranının en yüksek olduğu il Çanakkale. Kırklareli'nde vaka düşüş oranımız yüzde 35, yatak doluluk oranımız yüzde 33. Yoğun bakım yüzde 58. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanma oranı yüzde 86" dedi.

"MİLLETÇE BÜYÜK FEDAKARLIK ÖRNEĞİ GÖSTERİYORUZ"

Bakan Koca, "Edirne ilimizde sağlık altyapımız gayet güçlü. Uzunköprü'de devam eden 200 yataklı ilçe devlet hastanemizi 2023'ün ilk aylarında tamamlayacağız. Tekirdağ'da şehir hastanemizi geçen yılın sonlarına doğru hemşehrilerimizin istifadesine sunduk. Ergene devlet hastanemizin ihalesini yaptık. 100 yataklı Kapaklı devlet hastanemiz organize sanayi bölge müdürlüğümüz tarafından hayırsever sanayicilerimiz tarafından inşa edilmeye başlandı.

Gökçeada hastanemizin inşaatını bu yıl hizmete sunacağız. Kırklareli devlet hastanemizi eğitim ve araştırma hastanesi olarak tescilledik. 250 yataklı ek bina planlamamız devam etmektedir. Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli'de 112 istasyonu, aile sağlığı merkezlerinin plan ve proje çalışmalarımız devam etmektedir. Biz yarının bugünden daha güzel olacağına yürekten inanıyoruz. Bu inançla ve vatandaşımıza hizmet edebilmenin şevkiyle var gücümüzle sarf ediyoruz. Milletçe büyük fedakârlık örneği gösteriyoruz. Mücadele birlikte kazanılacaktır. Birlik ve beraberliğimizi sürdürdükçe kazanmamız için bir neden yoktur" diye konuştu.

40 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ÜSTÜNE AŞI

Bakan Koca, "Geçen hafta söylemiştim. Haziran ayı sonu itibariyle 40 yaş üstü vatandaşımızı aşılamak istiyoruz. Bunda kararlıyız. Ayrıca yaz dönemi boyunca 18 yaş üstü vatandaşlarımızı, gençlerimizi de aşılamayı planlıyoruz. Dolayısıyla bizim şu an toplam sözleşmesini yaptığımız 240 milyon aşıdan bahsediyoruz. Yani 100 milyon doz Sinovac, ki bunun sözleşmede belirtilen takvimde gelmediğini ifade etmiştim. Önümüzdeki günlerde olumlu gelişmelerle bu sevkiyatın bu ay için başlayabileceğini tahmin ediyoruz, yoğun çaba içindeyiz.

Sputnik ile ilgili 50 milyon doz 6 ay boyunca teslim edilmek üzere anlaşma yapılmıştı. Ayrıca BioNTech ile 90 milyon doz sözleşme yapıldı. Haziran ayında 30 milyon doz gelecek şeklinde netliğe kavuşan miktarı söyleyebilirim. Önümüzdeki üç ve dört ay içinde 18 yaş üstü bütün vatandaşlarımızı aşılama noktasında gayret ve çaba içindeyiz ve bu noktada kararlıyız.

Takvim 6 ay içinde 50 milyon doz aşının gelmesi şeklinde. Ama bu zaman diliminde hangi ay ne kadar miktarın geleceği önümüzdeki ay netleşmiş olacak. İlk sevkiyatın mayıs ayında gerçekleşmesini bekliyoruz. Geldikten sonra güvenlik testleri yapıldıktan sonra hızla başlanmış olacak" diye konuştu.

"YERLİ AŞININ FAZ 3 AŞAMASINA BİR İKİ HAFTA İÇİNDE GEÇİLECEK"

Sağlık Bakanı Koca, "Bakanlığımızın desteklediği Erciyes Üniversitesi tarafından gerçekleşen faz 2 aşaması biten aşının gönüllülere yapılan kısmı bitti. Faz 3 aşamasına bir iki hafta içerisinde geçilmiş olacak. Planladığımız şekliyle başarılı devam ederse Eylül ayında bu aşının kullanıma geçebileceğini söylemek istiyorum. Bu aşının faz 3 çalışması da birçok merkezde yine şehir hastanesi dahil olmak üzere ülkenin ve yurt dışında olmak üzere planlandı.

Muhtarlarımız özellikle salgın döneminde olağanüstü gayret gösterdiler. Yer yer filyasyon ekiplerimizde yer aldılar. Muhtarlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Bugün işlenmeye başlandı. Yarından itibaren bütün muhtar kardeşlerimizin aşılama takvimi başlamış olacak. İsteyen yarından itibaren randevusunu alabilir" açıklamasında bulundu.

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