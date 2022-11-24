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Haberler Sağlık Son dakika: Bakan Koca'dan SMA ilacı açıklaması -Son dakika haberleri
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Son dakika haberi Bakan Koca'dan SMA ilacı açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar geldi. Bakan Koca, sağlık çalışanı atamalarıyla ilgili olarak, "En geç 15 Ocak'a kadar 27 bin hekimin açıktan atamalarını yapacağız. Hekimlerimizin verimliliğini artırmaya çalışıyor, bunun için de 32 bin tıbbi sekreter alıyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakan Koca, "(SMA) Bilim Kurulumuz, oral kullanımı olan etkisini göstermiş ikinci bir ilacın kullanımını önerdi. Bu ilacın kullanıma alınması için işlemleri başlattık" ifadelerini kullandı

Son dakika: Bakan Koca'dan SMA ilacı açıklaması -Son dakika haberleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bir dizi önemli açıklamalar geldi. Bakan Koca SMA ilaçları başta olmak üzere atama bekleyen 27 bin hekime de iyi haber verdi.

Sağlık Bakanı Koca SMA ilacı için yaptığı açıklamada, "Bilim Kurulumuz, oral kullanımı olan etkisini göstermiş ikinci bir ilacın kullanımını önerdi. Bu ilacın kullanıma alınması için işlemleri başlattık." dedi.

"HPV KİTİNİN KULLANIMA ALINMASINI SAĞLAYACAĞIZ"

Koca, "HPV tanı kitleri için TÜSEB'i görevlendirdik. Alt yapıyı değerlendirerek, yerli üretim HPV kitinin kullanıma alınmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

27 BİN HEKİME ATAMA MÜJDESİ: EN GEÇ 15 OCAK'A KADAR

Bakan Koca ayrıca, 27 bin hekimin atanmasıyla ilgili olarak şunları aktardı: En geç 15 Ocak'a kadar 27 bin hekimin açıktan atamalarını yapacağız. Hekimlerimizin verimliliğini artırmaya çalışıyor, bunun için de 32 bin tıbbi sekreter alıyoruz

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