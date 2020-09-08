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Son dakika haberi Bakan Selçuk'tan okulların açılmasıyla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili olarak "Teknik hazırlıklarımız var. Çok kısa bir süre içinde gerekli açıklamalar yapılacak” dedi

Bakan Selçuk
HABERTURK.COM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili olarak "Teknik hazırlıklarımız var. Çok kısa bir süre içinde gerekli açıklamalar yapılacak” dedi.

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