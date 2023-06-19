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Son dakika haberi Bakan Tunç'tan konutta kira açıklaması

Adalet Bakanı Tunç: Konutta kiraya yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme uzatılacak, üzerinde çalışıyoruz, 1 Temmuz'a yetişmezse geriye doğru işletilecek

Bakan Tunç'tan konutta kira açıklaması
HABERTURK.COM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Kiraya yüzde 25 zam sınırı uzatılacak. Genel af konusu gündemimizde yok." dedi. Kira düzenlemesine ilişkin çalışmaların sürdürüldüğünü açıklayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Düzenlemenin 1 Temmuz'a kadar yetiştirilmesi planlanıyor." açıklamasında bulundu.

ÇELİK: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, partisinin MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda kira artışlarına değinerek şöyle konuşmuştu: Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, kiralarla ilgili olarak bize ilettikleri bütün şikayetleri yakından takip ediyoruz. Bu konuda mücadelemizin ivmesini artırarak, etkisini geliştirerek devam ettireceğiz. İş dünyası bütün paydaşlarla birlikte Cumhurbaşkanımız enflasyonun tek haneye inmesi için politikaları hayata geçirmeye devam edecek.

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