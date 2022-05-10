Almanya Bundesliga'da üst üste onuncu, toplamda ise 32. şampiyonluğunu elde eden Bayern Münih, hız kesmeden önümüzdeki yılı planlamaya başladı.

Bavyera ekibinin Stuttgart ile 2-2 berabere kaldığı maç sonrasında 'Büyük transfer yapacak mısınız?' sorusunu cevaplayan Bayern Münih sportif direktörü Hasan Salihamidzic, "Sürprizlere kendinizi hazırlayın. Neyin mümkün olup olmadığını görmek zorundayız. Yaratıcı fikirlerimiz var." ifadelerini kullanmıştı.

Sesler yükselmeye başladı

Bu gelişmeler sonrasında İngiliz ve Alman basınında Salihamidzic'in kafasındaki ismin Liverpool'un Senegalli yıldızı Sadio Mane olduğu ileri sürüldü.

Merseyside ekibi ile 2023 yılında sözleşmesi sona erecek yıldız oyuncunun, sözleşme görüşmelerinde Salah'a öncelik verilmesinden rahatsız olduğu ve bunun Bayern Münih'in elini güçlendirdiği iddia ediliyor.

2016 yılında 34 milyon Pound karşılığında ile imzalayan Mane, takımıyla çıktığı 265 karşılaşmada 118 gol, 47 asist ile başarılı bir grafik çizdi. Senegal Milli Takımı ile de 86 maça çıkan Sadio Mane, ülkesiyle Afrika şampiyonluğu da yaşadı. Yıldız oyuncu, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası organizasyonunda da ülkesini temsil edecek.