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BDDK TL plasman ve depo limitini esnetti

BDDK bankaların yurt dışı finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredi için sınırını yüzde 0.5'ten yüzde 2.5'e yükseltti

Son dakika haberi BDDK'dan yeni adım
HABERTURK.COM

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ( BDDK) yurtdışı bankalara yapılan TL plasman TL depo, TL repo ve TL krediler için sınırı yüzde 0.5'ten yüzde 2.5'e yükseltti.

BDDK'dan yapılan açıklamada ''05.05.2020 tarihli ve 9010 sayılı Kararı ile Bankaların, yurtdışındaki konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile yurtdışındaki şubeleri de dahil olmak üzere, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %0,5’i ile sınırlandırılmasına karar verilmişti. Kurulca yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 27.11.2020 tarihli ve 9273 sayılı Kararı ile, piyasaların etkin çalışmasına yönelik olarak, söz konusu sınırlamanın,
%0,5 yerine %2,5 olarak yeniden belirlenmesine ve
Bankaların yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara tanımladıkları gün içi (overdraft) TL kredi imkânının bu sınırlamaya tabi olmamasına karar verilmiştir.'' denildi.

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