Bebeğini çöpe atmıştı! "Pes" dedirten ifade! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 22 Temmuz'da Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi'ndeki adreste bir kadının evinde doğum yaptığı ve ölü doğan bebeğini gömdüğünü iddiası üzerine harekete geçmişti.

BANYODA DOĞUM YAPTIĞINI SÖYLEDİ

İHA'da yer alan habere göre olayın geçtiği iddia edilen eve gelen polis ekipleri, V.S.K. isimli kadının bilgisine başvurmuştu. Kadın, 1 gün önce ailesinden gizli bir şekilde banyoda doğum yaptığını ve ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğini gece 01.00 sıralarında çöp poşeti içerisinde çöp konteynerine bıraktığını itiraf etmişti.

V.S.K., 2021 yılının Kasım ayında tanıştığı O.U. isimli kişinin Bayrampaşa'daki evinde rızası dışında birlikte olduktan sonra hamile kaldığını, konuyu doğum olayının gerçekleştiği güne kadar ailesinden gizlediğini öne sürmüştü. Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, V.S.K.’nın söylediği saatte elindeki bir poşeti çöp konteynerine bıraktığını tespit etmişti.

CİNSEL SALDIRI ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI

Araştırmasını sürdüren polis ekipleri, ölü doğduğu iddia edilen bebeği bırakıldığı yerden aldığı değerlendirilen çöp kamyonunun boşaltım yaptığı atık merkezini de belirlemişti.

Atık merkezinde yapılan aramalarda herhangi bir bebek cesedine ulaşılamamıştı. Çalışmaların devamında V.S.K.’nın ‘cinsel saldırı’ iddiası üzerine O.U. isimli şüpheli şahıs, Bayrampaşa'da yakalanarak gözaltına alınmıştı.

ZANLI SERBEST BIRAKILDI

O.U. ‘cinsel saldırı’ suçundan hakkında yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, V.S.K. ise ‘kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"BEN ÖLDÜRMEDİM, BEBEK ÖLÜ DOĞDU"

Cinsel saldırıya uğradığını ve hamile kalması sonucu çocuğunu Bahçelievler’de ölü doğurduğunu iddia eden bebeğini poşete koyarak çöpe attığı belirlenen kadının ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli V.S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’nde verdiği ifadesinde, “Ben öldürmedim, kendisi ölü doğdu.

"PANİKLEYİP POŞETE KOYDUM"

Nefes almıyordu, nefes alıp kendine gelmesini bekledim ancak kendine gelmedi. Ben de o şekilde görünce korktum. Çok ince bir bebekti, panikleyip poşete koydum” dedi.

Şüphelinin avukatı ise müvekkilinin tecavüze uğradığını onun şokunu atlatmadan hamile olduğunu öğrendiğini savunarak, “Ailesine söyleyemedi. Şok içindedir, doğum sonrası oluşacak sağlık sorunları nedeni ile öncelikle serbest bırakılmasını aksi halde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ederiz” dedi.

GENÇ KADIN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

V.S.K Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme’ suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini haklı kılan deliller bulunması nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.