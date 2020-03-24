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HaberlerFutbolSon dakika haberi: Beşiktaş'ın test sonuçları belli oldu! Sergen Yalçın'dan koronavirüs açıklaması!
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Son dakika haberi Beşiktaş'ın test sonuçları belli oldu

Son dakika haberine göre Beşiktaş'ta koronavirüs testleri sonuçları çıktı ve korkulan olmadı! Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın konuya dair bir açıklama yaparak "Bende ve takımda bir sorun yok. Herkesin testi negatif çıktı" dedi

Son dakika haberi

Beşiktaş'ta koronavirüs endişesinde korkulan olmadı, siyah-beyazlıların test sonuçlarının negatif çıktığını Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıkladı! Süper Lig'de son olarak Galatasaray'la oynayan ve sarı-kırmızılı kulübün teknik direktörü Fatih Terim ile ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın dün testlerinin pozitif çıktıklarını açıklamasının ardından Beşiktaş da tedbir amaçlı olarak tüm takım ve personele test yaptırmıştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yaptığı kısa açıklamada "Bende ve takımda bir sorun yok. Herkesin testi negatif çıktı" dedi.

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