Beşiktaş istiyordu, yeni takımı belli oldu: Konrad de la Fuente...

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da Konrad de la Fuente'nin yeni takımı belli oldu.

Marsilya'dan yapılan açıklamada genç oyuncunun sezon sonuna kadar Olympiakos'a kiralandığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Marsilya'da 23 maça çıkan Konrad de la Fuente, 1 gol ve 3 asist kaydetti. Kariyerine Barcelona'nın altyapısında başlayan Konrad de la Fuente, geçtiğimiz sezon Marsilya'ya transfer oldu.

Konrad de la Fuente, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti. Beşiktaş Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı yaptığı açıklamada genç oyuncuyla ilgili, “Konrad de la Fuente için Marsilya ile anlaştık. Fakat oyuncu son kararını vermedi. Diğer seçenekleri de değerlendiriyor. Kısa süre içinde yanıtını verecek.” ifadelerini kullanmıştı.