Beşiktaş'ta Ismael imzayı attı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael için imza töreni düzenlendi.

İmza töreninde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ve Valerien Ismael açıklamalarda bulundu.

ÇEBİ: VALERIEN ISMAEL BİR ÇALIŞMA ÜRÜNÜDÜR

Başkan Çebi'nin açıklamaları:

"Valerien Ismael ile anlaşmamızı yaptık. Kendisine güvenimiz sonsuz. Araştırdık, kendi plan ve projelerimize uygun bir teknik adam olacağına inandık ve davet ettik. Bizimle çalışmayı kabul etti, teşekkür ederiz. Beşiktaş'a katkı vereceğine inanıyoruz. Geçen sene en zor şartlarda 3 tane kupa alarak süreci taçlandırdık. Bundan sonra maddi ve manevi anlamda kulübümüzün bir stratejisi mevcuttu. Elimiz rahatlayacak, birçok kontrat bitecek. Yeni süreci kendimiz yapılandıracağız.

Camiamız, Valerien Ismael'in çok kıymetli olacağını görecek. Bu bir plan ve projedir. Sergen Hoca, Önder Hoca ve Ismael Hoca ile devam eden bir süreç olacak. Bu süreç uzun yıllar sürebilir. Birileri gelecek, birileri gidecek. Bir bayrak yarışı olacak.

Öz kaynağa yönelecek, gençlere önem veren, taraftara hırslı futbol seyrettiren, koşan takım yaratan hocalar Beşiktaş'ta görev alacaktır.

Önder Hoca'ya çok teşekkür ederim. Sergen Hoca'dan sonra görevi sırtlandı ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Ancak nedenini bilmediğim bir şekilde sosyal medyada ve medyada sesi çok çıkan, adedi az olan kişiler tarafından yıpratılması doğru değildi.

Valerien Ismael bir çalışma ürünüdür ve verilen karar, yönetim kurulu kararıdır. Ceyhun Kazancı önderliğinde çalışma yapıldı ve sonrasında karar verildi. Emeği olanlara teşekkür ederim. Valerien Ismael'den umutluyuz ve ümitliyiz. Her zaman desteğimizi hissedecek.

Önder Hoca bilinçli bir linç politikasıyla karşı karşıya kaldı. Kendisini yorgun hissetti, hissettirdiler. Yerine yeni birinin gelmesinin daha iyi olacağını söyledi. Önder Karaveli bizimledir. Çok katkı verdi ve vermeye devam edecektir. Önder Karaveli başarılıdır. Şanssızlıkların yarattığı sonuçlarla haksız yere linç edildi ve yargılandı. Bunun devam etmemesini rica ediyorum. Eleştiri olur ama linç olmaz."

ISMAEL: AVRUPA'NIN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN BİRİNE GELDİM

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, törende şu ifadeleri kullandı:

"Başkana ve Ceyhun Bey'e bana gösterdikleri güven, inanç için teşekkür ederim. Bu beni çok etkiledi. Şu an çok gururluyum. Türkiye'nin hatta Avrupa futbolunun en büyük kulüplerinden birine geldim.

Sorumluluklar yüksek ama benim de aradığım bu. Hırslı bir teknik adamım. Burası çok yüksek bir kulüp ve burada olmak gurur verici.

Avrupa futbolunun en büyük kulüplerinden birine geldim. Ayrıca bu kulüple, benim aramda çok önemli bir bağlantı var. Kulüp kazanmak isteyen bir düşünceye sahip, ben de bir teknik adam böyle düşünüyorum. Çok çalışarak birlikte en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Buna hazırız.

Beşiktaş'ın çok ateşli, tutkulu taraftarı var. Daha buluşmadık ama ilk günden itibaren sosyal medyadan hissettirdiler. Onlarla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Ekibimle 24 saat çalışacağız. Siyah ve beyazı artık kanımızda hissediyoruz. 8 maçta maksimum puanı almak istiyoruz. Bu iki ayda kimlerle devam edebiliriz, kimlerle iyi bir oyun kurabileceğimizi göreceğiz.

Ceyhun Bey'in de söylediği gibi, altyapı konusu çok önemli. Genç oyuncular için analiz yapacağız. Kriterleri karşılayan oyuncunun yaşı hiç önemli değil. 17 yaşındaysa, kriterleri karşılıyorsa, oynama şansı bulacak.

Bir gün değil, her gün Beşiktaş."

KAZANCI: ORTA VE UZUN VADEDE BAŞARILARA ULAŞABİLECEK BİR BEŞİKTAŞ HAYALİMİZ VAR

Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın sözleri ise şöyle:

Yeni dönem hayırlı olsun. Birkaç ay önce bir projeden bahsettik. Zaman zaman bayrak değişimleri olacak. Önemli olan projenin devam etmesi. Çalışmalarımız neticesinde bir takım hocalar ile görüştük. Görevim opsiyonları en kapsamlı şekilde yönetime sunabilmek.

Kriterlerimizi belliydi. Kısa vadede değil, orta ve uzun vadede müthiş başarılara ulaşabilecek bir Beşiktaş hayalimiz var. Doğru bir tercih yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah bu sene daha yukarı çıkacağız ve seneye de şampiyonluk için mücadele edeceğiz.

Valerien Ismael, gençlere önem veriyor ve iyi gençlerimiz olduğunu biliyor. Sayın başkanımızın bu kararından dolayı memnuniyet duyuyorum."

KAP'A BİLDİRİLDİ

Beşiktaş, KAP'a sözleşme imzalandığını bildirdi:

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Valerien Alexandre Ismael ile 25.03.2022 (bugün) tarihinden başlamak üzere 2022-2023 sezonu sonuna kadar ve 2023-2024 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."