Beşiktaş'ın yıldız ismi Pjanic, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. MR'ı çekilen yıldız futbolcunun sol uyluk üst bölgesinde tendon iltihabı olarak bilinen tendinit saptandı. Pjanic'in tedavisine başlandı.

Beşiktaş'ta Mert Günok ve Alex Teixeira'nın ardından bir sakatlık haberi de Pjanic'ten geldi. Bu sabah yapılan antrenman öncesinde sol uyluk üst bölgesinde ağrı hissettiği için MR'ı çekilen yıldız oyuncunun, uyluk üst kısmında tendon iltihabı olarak bilinen tendinit saptandı. Tedavisine hemen başlanan Pjanic'in Kasımpaşa deplasmanında forma giymesi zor.

KASIMPAŞA'DA YOK, DORTMUND'DA VAR

Pjanic'in cuma günü oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyeceği ifade edilirken Dortmund maçında kadroda yerini alacağı öğrenildi.