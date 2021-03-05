Beşiktaş Kulübü, son dönemde hakemlerle ilgili yapılan açıklamalar nedeniyle futbol dünyasına sağduyu çağrısında bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bağıranların değil sahada 'Hakkı'yla kazananların 'Şeref'li şampiyonluklar yaşayacağı bir lig istiyoruz. Süper Lig ekiplerinin son dönemde özellikle hakemler üzerinden yaratmaya çalıştıkları kaos ortamını ve algı operasyonlarını dikkatle takip ediyoruz." denildi.

Açıklama ayrıca "Futbol takımımızın müsabakalarını yönetecek hakemlerin, art niyetsiz ve 'adalet' duygusuyla sahada olacaklarına inanmak istiyoruz. Türk futbolunun, gelişimi, geleceği ve huzuru için futbolun tüm paydaşlarını sağduyulu olmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.