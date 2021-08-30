Beşiktaş, Ligue 2 ekiplerinden Le Havre'da forma giyen milli futbolcu Umut Meraş'ı transfer ettiğini duyurdu!

— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 30, 2021

KAP AÇIKLAMASI

"Profesyonel Futbolcu Cengiz Umut Meraş'ın transferi konusunda Le Havre Athletic Club Football Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Le Havre Athletic Club Football Kulübü'ne 1.500.000 Avro transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır."