Bildiriye 'TCK 316' soruşturması 0:00 / 0:00

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, çok tartışılan bildirinin bütün boyutlarıyla ortaya çıkarılması için güvenlik birimleriyle koordinasyon halinde kapsamlı bir soruşturma yürütüyor.

HAZIRLAYANLAR BELİRLENDİ

Fevzi Çakır'ın haberine göre, soruşturma kapsamında ilk olarak bildirinin nasıl hazırlandığı üzerinde durulduğu öğrenildi. Bu kapsamda bildiriyi hazırlayan isimlerin tespit edildiği belirtildi. Söz konusu isimlerin önümüzdeki ifadeye çağrılacağı kaydediliyor.

“SUÇ İÇİN ANLAŞMA” MADDESİ

Öte yandan, soruşturmanın TCK 316. maddesi kapsamında yürütüldüğü öğrenildi. “Suç için anlaşma” maddesi şöyle:

“Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçlardan herhangi birini elverişli vasıtalarla işlemek üzere iki veya daha fazla kişi, maddi olgularla belirlenen bir biçimde anlaşırlarsa, suçların ağırlık derecesine göre üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir.”

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada “Bildiriyi hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla soruşturma başlatıldığı” kaydedilmişti.