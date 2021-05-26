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Son dakika haberi BioNTech aşıları Türkiye'ye ulaştı

Alman BioNTech aşılarının yeni dozları Türkiye'de. Anlaşması yapılan 120 milyon doz aşının ilk partisi Türkiye'ye ulaştı

Son dakika! BioNTech aşıları Türkiye'ye ulaştı - Haberler
BioNTech aşıları Türkiye'ye ulaştı
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HABERTURK.COM

Alman BioNTech aşılarının yeni dozları Türkiye'de. Anlaşması yapılan 120 milyon doz aşının ilk partisi Türkiye'ye ulaştı.

Bakan Koca'nın geçtiğimiz hafta Bilim Kurulundaki toplantıda 26 Mayıs - 15 Haziran tarihi aralığında 14 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye'ye geleceğini, Haziran ayı sonunda bu rakamaın 30 milyon doza ulaşacağını, sonbahara doğru ise toplamda 120 milyon BioNTech aşısının Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu Toplantısının ardından aşı miktarını açıklaması bekleniyor.

Aşılar, Sağlık Bakanlığı'nın özel depolarında muhafaza edilecek.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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