Bir hafta arayla ikinci vahşet! 0:00 / 0:00

DHA

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Bir kedinin bacakları kesilerek öldürüldüğünü görenler, durumu bölgede sahipsiz hayvanları besleyen hayvansever Fatma Ranta Kahile ve 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, Fatma Ranta Kahile'nin bilgisine başvururken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

4- 5 aylık olduğu değerlendirilen kedinin cansız bedeni, polisler tarafından götürüldü. Aynı bölgede 6 gün önce de bir yavru kedi, bacakları ve kuyruğu kesilmiş halde ölü olarak bulunmuştu.