Son dakika: Biri yeşil ve biri gri listedeki terörist etkisiz!

Biri yeşil ve biri gri listedeki terörist etkisiz! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Başkomutanım, tekmil veriyorum. Amanoslar temiz. Bugün, Amanos Dağları'nda Kahraman Jandarma Özel Harekat, biri yeşil, biri gri kategoride 2 teröristin hesabını keserek Hatay'dan Adıyaman’a temizliği tamamladı. Kahraman Şehitlerimiz; kanınız yerde kalmadı, kalmayacak” ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Adana Jandarma Bölge Komutanlığı emir komutasında, Hatay-Gaziantep-Osmaniye illerinde icra edilmekte olan Eren Abluka-12 Şehit J.Er Cüneyt Kırlı operasyonu kapsamında, Osmaniye-Merkez-Küllü Köyü kırsalında JÖH birlikleri ile teröristler arasında bugün çıkan silahlı çatışmada, 2 terörist silahıyla (2 M-16 piyade tüfeği) birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir." denildi.

TERÖRİSTLERİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Açıklamaya şöyle devam edildi: "Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Amanos Sahada üst düzey sorumlu olarak faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi'nde 2 milyon TL’ye kadar ödülle 'Yeşil' kategoride aranan, İranlı Agit- Kotol kod adlı Hakim Bedri adındaki terörist olduğu belirlendi.

Diğer teröristin ise Sözde Amanos Sahada faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi'nde 500 bin TL’ye kadar ödülle 'Gri' kategoride aranan, Armanç Nesimi kod adlı Beraat Boztemir adındaki terörist olduğu tespit edildi.

'ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI'

Yeşil kategoride aranan Agit-Kotol kod adlı Hakim Bedri adlı teröristin 30 Temmuz 2011 tarihinde, Kahramanmaraş/Ekinözü ilçesi Gaziler köyünde Uzm.J.III.Kad.Çvş. Abdülmecit Yıldırım'ın şehit edilmesi (1) Astsubay ve (1) Uzman Jandarma Çavuş’un yaralanması olayının faili olduğu tespit edildi.

Teröristlerin sözde Amanos saha olarak adlandırılan Hatay-Gaziantep-Osmaniye ve Kilis illeri bölgesinde, 2013-2021 yılları arasında erzak temin etmek amacıyla çok sayıda vatandaşımızı alıkoyma, yağma ve kundaklama olaylarına karıştığı tespit edildi."