Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında evinde karşılaşacağı BB Erzurumspor hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürüyor.

Teknik Direktör Reha Erginer yönetiminde ligde son 5 maçta sahadan galibiyetle ayrılamayan ve sadece 1 puan toplayabilen kırmızı-beyazlı ekip, Erzurum maçında puan tablosunda yaklaştığı düşme hattından kurtulmak için mücadele verecek.

Taraftar desteğini artırmak isteyen Boluspor, BB Erzurumspor maçı biletlerini 5 TL'ye indirdiğini açıklarken, kırmızı-beyazlı futbolcular da kamera karşısına geçerek taraftarları maça davet etti. Taraftardan destek bekleyen oyuncular, "Birlikte daha güçlüyüz. Hepinizi bu maça bekliyoruz" dedi.