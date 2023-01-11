Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.
Bakanlığın 2022 faaliyetleri hakkında bilgi veren Bozdağ gündemdeki konulara ilişkin soruları da yanıtladı. İşte Bozdağ’ın açıklamalarından satır başları;
SİNAN ATEŞ CİNAYETİ
"Bütün boyutlarıyla soruşturuluyor. Karanlıkta kalan hiçbir yön olmayacak, her yönüyle aydınlatılacak. Kimsenin şüphesi olmamalı, yargı işliyor.
28 ŞUBAT HÜKÜMLÜLERİ
Kenan Deniz ve İlhan Kılıç hakkında kocama haline ilişkin raporlar Adli Tıp'tan çıkmış durumda. Süreç devam ediyor.
İMAMOĞLU DAVASI
3 defa reddi hakim talebinde bulundular. Ne yapacağız CHP Genel Merkezi'nden hakim mi bulacağız. Rant peşindeler."
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