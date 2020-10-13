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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA HABERİ! 12 yıl önce ölen traktör sahibine, İstanbul'da köprüden kaçak geçiş cezası
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12 yıl önce ölen traktör sahibine, İstanbul'da köprüden kaçak geçiş cezası

Bursa'da 12 yıl önce ölen Şahin Akın'a, geçen yıl traktörüyle İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve İstanbul-Ankara otoyolundan kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle para cezası kesildi. Üstelik bu ilk de değil. Ölen babasına gelen ceza makbuzunu görünce şaşkınlık yaşayan Ali Akın (55),"Traktör 8 yıldır garajda duruyor" dedi

SON DAKİKA HABERİ! 12 yıl önce ölen traktör sahibine, İstanbul'da köprüden kaçak geçiş cezası
Bu sefer ölüye köprü cezası!
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DHA

Bursa'da 12 yıl önce ölen Şahin Akın'a, geçen yıl traktörüyle İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve İstanbul-Ankara otoyolundan kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle para cezası kesildi.

İznik ilçesi kırsal Çakırca Mahallesi'ndeki, 2008 yılında ölen Şahin Akın'a ait 16 KE 323 plakalı traktöre, İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve İstanbul-Ankara otoyolundan kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle toplam 71 lira 25 kuruş ceza kesildi.

2019 yılının Temmuz-Ağustos aylarında traktöre kesilen ceza makbuzu, 14 Eylül'de Şahin Akın'ın oğlu çiftçi Ali Akın'a ulaştı.

Ceza makbuzu eline geçince şaşkınlık yaşayan Ali Akın, traktörün 8 yıldır garajda durduğunu ve hareket ettirilmediğini söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na dilekçe yazarak, cezaya itirazda bulunan Ali Akın, "Traktör 7-8 yıldır hurda bir şekilde bahçede duruyor. Babam 12 yıl oldu vefat edeli. Daha önceden de bir kez daha köprüden kaçak geçiş cezası geldi" diye konuştu.

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