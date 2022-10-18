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Son dakika haberi Bülend Özveren hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak, yoğun bakıma alınan televizyon sunucusu Bülend Özveren, 79 yaşında hayatını kaybetti

Son dakika haberi Bülend Özveren hayatını kaybetti
Bülend Özveren hayatını kaybetti
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DHA

Eylül ayında rahatsızlanarak yoğun bakıma alınan Bülend Özveren'in vefat haberini eşi Sebla Özveren, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile duyurdu. Özveren, "Çok üzgünüm. Bülend'i kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

1975 ila 2012 arasında sunuculuğunu yaptığı Eurovision Şarkı Yarışması ile özdeşleşen Bülend Özveren, 14 Eylül’de yoğun bakıma kaldırılmıştı.

B&uuml;lend &Ouml;zveren, yoğun bakıma kaldırılmadan &ouml;nce eşi ve torunuyla bu fotoğrafı &ccedil;ektirdi. &Ouml;zveren, bir s&uuml;re &ouml;nce de hem torununu Orlando'da bulunan Walt Disney'e g&ouml;nderebilmek, hem de ihtiyacı olan bir aileye yardım edebilmek i&ccedil;in bir bilgi yarışmasına katılmıştı
Bülend Özveren, yoğun bakıma kaldırılmadan önce eşi ve torunuyla bu fotoğrafı çektirdi. Özveren, bir süre önce de hem torununu Orlando'da bulunan Walt Disney'e gönderebilmek, hem de ihtiyacı olan bir aileye yardım edebilmek için bir bilgi yarışmasına katılmıştı

BÜLEND ÖZVEREN KİMDİR?

1943’te İstanbul’da dünyaya gelen Bülent Özveren, Sultanahmet İlkokulu'ndan mezun olduktan sonra, orta öğretimini Saint Benoit Fransız Lisesi'nde, yüksek öğrenimini ise Galatasaray Lisesi'nde tamamladı.

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Özveren, 1964’te TRT'nin açtığı ilk prodüktörlük sınavlarında başarılı oldu ve İstanbul Radyosu'ndaki kursu birincilikle tamamladı. 31 Temmuz 1965'te TRT'de çalışmaya başlayan Bülend Özveren, uzun bir süre sunuculuk yaptıktan sonra 1972'de spor spikerliğine devam etti.

B&uuml;lend &Ouml;zveren, 2003'te Letonya'da d&uuml;zenlenen, Sertab Erener'in 'Eweryway That I Can' adlı şarkıyla birinci olduğu 48'inci Eurovision Şarkı Yarışması'nı sunmuştu
Bülend Özveren, 2003'te Letonya'da düzenlenen, Sertab Erener'in 'Eweryway That I Can' adlı şarkıyla birinci olduğu 48'inci Eurovision Şarkı Yarışması'nı sunmuştu

1975 ila 2012 yılları arasında Eurovision Şarkı Yarışması'nı sunan Bülend Özveren, 1982'de TRT'de yayınlanan Riziko adlı programın sunuculuğunu yaptı. Aynı yıl TRT'den istifa etti ve sırası ile Gelişim Yayınları'nda editör, bir reklam ajansında müşteri temsilcisi olarak çalıştı. 1985’te kendi reklam şirketini kuran Özveren, 1986’da döndüğü TRT’de dış yapımcı olarak canlı yayınlanan yüzlerce yarışma programını hazırladı ve sundu.

1999'da emekli olan Bülent Özveren, bu tarihten sonra TÜRVAK'ta spiker-sunucu bölüm başkanı olarak çalıştı. İstanbul ve Bursa'da çeşitli kurslarda öğretmenlik yaptı. Fransızca ve İngilizce bilen Bülent Özveren 'spiker-sunucu' bölümlerinde usta öğretici olarak derslere girdi ve etkili ve güzel Türkçe konuşma konularında çeşitli üniversite ve kuruluşlarda konferanslar verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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