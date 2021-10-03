Burdur'da 107 yıl sonra 4,2 büyüklüğünde deprem! 0:00 / 0:00

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AFAD'dan yapılan açıklamada saat 10.15'te meydana gelen depremin büyüklüğü 4,2 olarak ölçüldü. Deprem yerin 11,7 km derinliğinde meydana geldi.

Kandilli'den yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 4,3 derinliği ise 2,2 km olarak ölçüldü.

3 Ekim 1914’de Burdur’da meydana gelen Ms 7.0 büyüklüğündeki depremde 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 17 bin bina tamamen yıkılmış, Denizli, Bolvadin ve Antalya’da çok sayıda köyde hasar meydana gelmişti.