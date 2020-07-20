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Çanakkale'de merkeze bağlı Kemel köyü yakınında orman yangını çıktı.

Köyde bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Bunun üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına havadan bir helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale ediliyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü, Çanakkale Orman İşletme Şefliği Kemalköy Mevkiinde saat 14.20'de orman yangını çıktığı belirtilerek, "Yangına saat 14.35'de ilk müdahale yapılmış olup, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Açıklamada yangın bölgesine 1 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 dozer ile 130 söndürme işçisinin sevk edildiği kaydedildi.

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